Wymagający rywale biało-czerwonych

Biało-czerwoni, którzy w poprzedniej edycji rozgrywek LN zajęli trzecie miejsce w grupie najwyższej dywizji, za Holandią, Belgią, a przed Walią, losowani byli z trzeciego koszyka.

Nasi piłkarze trafili do grupy A1 razem z Chorwacją, Portugalią i Szkocja.

To będzie czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania.

Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza Dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Faza grupowa odbędzie się późnym latem i jesienią 2024. Rozpocznie się 5-7 września, a zakończy (szósta kolejka) - 17-19 listopada.

Nowe zasady w Lidze Narodów

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami od początku obowiązywały zasady awansów i spadków, ale UEFA wprowadziła przed tą edycją pewne zmiany. Liga Narodów została rozszerzona o zaplanowaną na marzec 2025 fazę pucharową i barażową. To ma zapewnić ciągłość między kończącą się jesienią fazą grupową i turniejem Final Four, rozgrywanym ponad pół roku później.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca), a zwycięzcy tych dwumeczów zakwalifikują się do Final Four.

Drużyny z trzecich miejsc w grupach Dywizji A i wicemistrzowie grup Dywizji B, podobnie jak zespoły z trzecich miejsc w grupach Dywizji B i wicemistrzowie grup Dywizji C, rozegrają mecze barażowe o awans/spadek.

Zespoły, które zajmą czwarte miejsce w Dywizjach A i B, automatycznie spadną - odpowiednio - do Dywizji B i C. Natomiast dwie najgorsze drużyny spośród czwartych miejsc w Dywizji C spadną do Dywizji D.

Ponadto odbędą się baraże pomiędzy dwoma najwyżej sklasyfikowanymi, czwartymi w tabeli drużynami z grup Dywizji C i dwoma wicemistrzami grup Dywizji D.

Turniej Final Four - półfinały, a potem mecze o pierwsze i trzecie miejsce - zaplanowano na 4-8 czerwca 2025 roku. Gospodarzem będzie jeden z jego uczestników.

Liga Narodów zamiast meczów towarzyskich

Liga Narodów UEFA została stworzona po to, aby zminimalizować liczbę mniej istotnych meczów towarzyskich i zapewnić reprezentacjom konkurencyjne spotkania z równorzędnymi rywalami.

Warto starać się o jak najlepsze wyniki w LN, o czym przekonała się reprezentacja Polski. M.in. dzięki utrzymaniu się w najwyższej dywizji wciąż ma duże szanse występu w Euro 2024 w Niemczech, a na dodatek w półfinale barażowym trafiła na znacznie niżej notowaną Estonię.

Podział na grupy 4. edycji Ligi Narodów:

A1: Chorwacja, Portugalia, Polska, Szkocja

A2: Włochy, Belgia, Francja, Izrael

A3: Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina

A4: Hiszpania, Dania, Szawjcaria, Serbia

B1: Czechy, Ukraina, Albania, Gruzja

B2: Anglia, Finlandia, Irlandia, Grecja

B3: Austria, Norwegia, Słowenia, Kazachstan

B4: Walia, Islandia, Czarnogóra, Turcja

C1: Szwecja, Azerbejdżan, Słowacja, Estonia

C2: Rumunia, Kosowo, Cypr, Litwa/Gibraltar*

C3: Luksemburg, Bułgaria, Irlandia Płn., Białoruś

C4: Armenia, Wyspy Owcze, Macedonia Płn., Łotwa

D1: Litwa/Gibraltar*, San Marino, Liechtenstein

D2: Mołdawia, Malta, Andora

* - w marcu odbędą się baraże decydujące o przydziale do odpowiedniej dywizji Terminy meczów: kolejki 1-2: 5-10 września 2024 kolejki 3-4: 10-15 października 2024 kolejki 5-6: 14-19 listopada 2024 ćwierćfinały dywizji A: 20-25 marca 2025 baraże w niższych dywizjach: 20-25 marca 2025 turniej finałowy dywizji A: 4-8 czerwca 2025