Górnik Zabrze pokonał 2:0 Śląsk Wrocław i wiosną jest najlepiej punktującą drużyną w Ekstraklasie. Czy drużyna Jana Urbana powalczy o europejskie puchary? O może o coś więcej?

Górnik najlepszy wiosną

Drużyna Jana Urbana po rozbiciu na swoim stadionie 2:0 wicelidera Śląska Wrocław znajduje się na szczycie tabeli Ekstraklasy za rundę wiosenną. Zabrzanie zdobyli 19 punktów w 9 meczach, a ich bilans to 7 zwycięstw, dwa remisy i zaledwie jedna porażka.

Górnik zagra w pucharach?

Podopieczni Jana Urbana zajmują obecnie siódme miejsce w Ekstraklasie. W czołówce jest jednak bardzo ciasno. Do trzeciego miejsca, gwarantującego udział w eliminacjach Ligi Konferencji tracą tylko trzy punkty. Do liderującej Jagiellonii Białystok - siedem punktów. Jeśli jednak miejsce na podium zajmie prawdopodobny triumfator Pucharu Polski - Pogoń Szczecin - wówczas udział w europejskich rozgrywkach przyniesie też czwarta lokata, do której Zabrzanie tracą tylko dwa punkty.