Boniek stawił się w prokuraturze w Szczecinie. Na miejscu został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Boniek nie przyznał się do winy

2 września 2024 roku prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił Zbigniewowi B. zarzut popełnienia przestępstwa (...) dotyczący działania na szkodę PZPN - powiedział prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od listopada 2014 roku do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczająca 1 mln zł w związku z umową sponsorską - czytamy na łamach "wp.pl".

Boniek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Według "Wirtualnej Polski" byłemu prezesowi PZPN grozi do 10 lat więzienia.

Boniek szybko odpowiedział na doniesienia mediów

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Bońka. Legenda polskiej piłki na doniesienia "wp.pl odpowiedziała w mediach społecznościowych.

Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony, Whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi - napisał Boniek.