Szpakowski chce, by Probierz ustabilizował skład

Legendarny komentator sportowy jest rozczarowany wynikami, grą i tym co dzieje się w reprezentacji Polski. Po ostatnich niepowodzeniach Szpakowski przekazał kilka uwag pod adresem Probierza.

73-latek zaapelował do selekcjonera reprezentacji Polski. Przestańmy już szukać. Selekcjoner ma swoje przemyślenia, sztab doradców i wykrystalizowany skład, który musi pojawić się w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata. Czasu niby dużo, ale też mało, więc pierwsza prośba jest o ustabilizowanie składu, postawienie na tych, którzy są do dyspozycji. A wiemy, kto jest predysponowany do podstawowej jedenastki - powiedział Szpakowski w rozmowie z TVP Sport.

Defensywa do poprawy

Szpakowski wskazał, gdzie leżą problemy biało-czerwonych. Musimy poprawić grę obronną. Pana koledzy, wielcy trenerzy, uczyli mnie tego, że gra obronna to jest gra całej drużyny, a nie tylko samej linii defensywnej. Nie uznaję się za takiego fachowca jak Probierz, ale może spróbujmy zagrać czwórką z tyłu. Nie bądźmy tak przewidywalni, jeśli chodzi o to nieustanne granie trzema obrońcami - uważa komentator.

Szpakowski wspiera reprezentację

Szpakowski mimo wszystko nie obraża się na reprezentację Polski. Mimo zawiedzenia, rozgoryczenia, rozczarowania wszyscy jesteśmy całym sercem za polską reprezentacją. Aby zaczęła grać na miarę naszych oczekiwań, traciła mniej bramek, a z kreowanych sytuacji strzelała gole - zakończył Szpakowski.