Borek podał konkretną kwotę

Stawki, na jakie mogą liczyć czołowi komentatorzy sportowi nad Wisłą robią wrażenie. Na antenie "Kanału Sportowego" ujawnił je Mateusz Borek.

Według Borka w Polsce roczna pensja najlepiej opłacanych komentatorów sportowych sięga około 500 tysięcy rocznie brutto.

Borek na początku komentował za darmo

Borek chyba wie, co mówi, bo przecież sam zalicza się do czołówki komentatorów sportowych w naszym kraju.

Na początku przez rok komentowałem w Eurosporcie za darmo. Nie patrzyłem na pieniądze i nie dyskutowałem o stawkach. Często ludzie mówią, że zmienia się pracę w telewizji ze względu na zarobki. To nieprawda. Robi się to, bo się to po prostu lubi. Na pewnym etapie zawodowym oczywiście nie wypada komentować za juniorskie stawki. Taka najwyższa stawka w Polsce dla najbardziej opłacalnych komentatorów wynosi około 500 tysięcy złotych brutto rocznie. W skali polskiej to są bardzo dobre pieniądze - uważa Borek