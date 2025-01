Kilkanaście dni temu wybuchała burza, po ujawnieniu wiadomości, że PZPN zamierza przenieść mecze piłkarskiej reprezentacji Polski ze PGE Narodowego w Warszawie na Stadion Śląski w Chorzowie. Oficjalnej decyzji, co do miejsca rozegrania najbliższych spotkań jeszcze nie ma, ale wiadomo już, na którym obiekcie w roli gospodarza zagra kadra Michała Probierza. Ujawnili to Litwini.