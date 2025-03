Reprezentacja Polski bez Zielińskiego

Biało-czerwoni eliminacje do mundialu 2026 rozpoczną w piątek 21 marca od pojedynku z narodową drużyną Litwy. Trzy dni później podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Maltą. Oba mecze odbędą się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Selekcjonerowi reprezentacji Polski przed startem walki o udział w mistrzostwach świata nie brakuje kłopotów. Niedawno okazało się, że z powodu kontuzji w pojedynkach z Litwą i Maltą biało-czerwonym nie pomoże Piotr Zieliński. Jeden z kluczowych piłkarzy naszej kadry prawdopodobnie wypadł z gry do końca obecnego sezonu.

Probierz wysłał dodatkowe powołania do reprezentacji

Na tym nie koniec złych wiadomości dla Probierza. W niedziele wieczorem opiekun naszych orłów musiał dodatkowo powołać obrońcę Jagiellonii Białystok Mateusza Skrzypczaka i pomocnika Realu Salt Lake City Dominika Marczuka, bo urazy uniemożliwiły przyjazd do Warszawy Sebastianowi Walukiewiczowi i Nicoli Zalewskiemu.

Lewandowski nie wyszedł na trening kadry

We wtorek reprezentacja nie trenowała w komplecie. Na murawie zabrakło kilku zawodników. W tej grupie był Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry został w hotelu. Na szczęście jego absencja nie była spowodowana żadną kontuzją. Napastnik Barcelony jest zmęczony. Późnym wieczorem w niedzielę zakończył ligowy mecz z Atletico Madryt, w którym strzelił gola. Do domu w Barcelonie dotarł w nocy, a w poniedziałek rano musiał stawić się na lotnisku, by dotrzeć na zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie.

Lewandowski dostał dzień wolny na regenerację

Lewandowski dostał dziś wolne, żeby się wyspać i odpocząć. Jego występ w piątkowym meczu eliminacyjnym z Litwą jest niezagrożony. Brak w składzie najlepszego strzelca aktualnego sezonu ligi hiszpańskiej byłby wielkim osłabieniem dla biało-czerwonych.