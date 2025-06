Robert Lewandowski zrezygnował gry w reprezentacji Polski. Nie będzie w niej występował do póki selekcjonerem będzie Michał Probierz. Piłkarz oznajmił, że stracił zaufanie do trenera. Zbigniew Boniek w internetowym wpisie przekazał, że gdyby on był prezesem PZPN, to do takiej sytuacji by nie doszło.