Brytyjski fundusz Noble Capital Partners i fundusz Alalega z Kambodży kupiły Wisłę Kraków za jedno euro - pisze Interia. Dla Muszą jednak spłacić wszystkie długi krakowskiego klubu, czyli około 40 milionów złotych. Do tego obiecują też kolejne inwestycje. Łącznie więc do krakowskiego klubu ma trafić ponad 130 milionów złotych. Będzie to więc największa inwestycja kapitału zagranicznego w nasz sport.

Nowi właściciele nie ukrywają, że chcą włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Zapowiadają więc głośne transfery. Chcą też mocno stawiać na wychowanków klubu - obiecują m.in stworzenie - największego w regionie - ośrodka treningowego dla młodych piłkarzy.

Kto będzie zarządzał nowym klubem? Na raze nie wiadomo. Pewne jest tylko - jak informuje Interia - że dotychczasowa prezes, Marzena Sarapata od razu po podpisaniu umowy została zwolniona.