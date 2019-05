Liderem tabeli jest Piast Gliwice, który o dwa punkty wyprzedza wciąż aktualnego mistrza kraju - Legię Warszawa. W ostatniej serii spotkań ekipa ze Śląska zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań. Natomiast zespół ze stolicy podejmować będzie Zagłębie Lubin.

Gliwiczanie wszystko mają w swoich rękach. Jeśli pokonają "Kolejorza", to nie będą musieli się oglądać na to, co wydarzy się w Warszawie. Jednak w przypadku remisu lub porażki i jednoczesnym zwycięstwie "wojskowych" tytuł pozostanie w stolicy. Remis lub porażka Legii w pojedynku z "Miedziowymi" automatycznie zapewni Piastowi mistrzostwo Polski bez względu na wynik jego konfrontacji z Lechem.

Program 37. kolejki ekstraklasy:

niedziela, 19 maja

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin (18.00; Bartosz Frankowski, Toruń)

Piast Gliwice - Lech Poznań (18.00; Szymon Marciniak, Płock)

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin (18.00; Piotr Lasyk, Bytom)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (18.00; Paweł Gil, Lublin)