Kuba nieszczęśliwie zderzył się z naszym bramkarzem i wyglądało to poważnie – mówił jeszcze przed postawieniem diagnozy zmartwiony trener mistrza Polski Waldemar Fornalik.

Czerwiński w poniedziałek poleciał do Barcelony na konsultacje medyczne.

Doznał kontaktowego urazu kolana ze zwichnięciem rzepki. Podjęto decyzję o zabiegu operacyjnym. Liczymy, że szybko wróci do gry, ale minimalny okres przerwy to około cztery miesiące – ocenił klubowy fizjoterapeuta Grzegorz Biliński.

28-letni obrońca wypadł ze składu przed ostatnim ligowym meczem z Wisłą Płock, który gliwiczanie u siebie wygrali 1:0.

W tym spotkaniu z powodu kontuzji zabrakło w drużynie Piasta sześciu graczy. Już wcześniej było wiadomo, że długo potrwa absencja hiszpańskiego napastnika Daniego Aquino po operacji pachwiny. Mniej groźnych urazów nabawili się Aleksander Jagiełło, Martin Konczkowski, Patryk Dziczek i Marcin Pietrowski. Do tej grupy dołączył Czerwiński, „ostoja” gliwickiej defensywy.

Zawodnik przyszedł do Piasta z Legii Warszawa w styczniu 2018, kiedy śląska drużyna broniła się przed spadkiem. Twardo grający stoper szybko zyskał miejsce w wyjściowej jedenastce i sympatię kibiców. W kolejnych rozgrywkach wywalczył z zespołem mistrzostwo Polski.

Trener Fornalik przyznał, że taka plaga problemów zdrowotnych mogła być efektem dużej liczby meczów rozegranych przez jego zespół na początku sezonu. Gliwiczanie oprócz pięciu spotkań w ekstraklasie mają za sobą mecz o Superpuchar Polski z Lechią Gdańsk oraz cztery starcia w europejskich pucharach.

Aquino urazu nabawił się w meczu 1. kolejki piłkarskiej ekstraklasy z Lechem Poznań, Czerwiński z kolei podczas treningu zderzył się z własnym bramkarzem.

29-letni Hiszpan został kupiony z Realu Murcia i podpisał ze śląskim klubem dwuletni kontrakt. Zagrał w czterech oficjalnych spotkaniach Piasta – jednym w lidze, dwóch w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z BATE Borysów i meczu o Superpuchar Polski z Lechią Gdańsk. Za każdym razem wchodził na boisko jako rezerwowy. Po operacji przeprowadzonej w Barcelonie czeka go ok. miesiąc przerwy w treningach. Rehabilitację zaczął w Hiszpanii, do Gliwic wróci za tydzień.