Gospodarze wykazywali więcej ochoty do gry, często starali się przejąć piłkę stosując pressing już blisko pola karnego gdynian, ale na efekty musieli poczekać do 31. minuty. Wówczas po wrzucie z autu i dośrodkowaniu Czecha Petra Schwartza głową piłkę pod poprzeczką bramki bronionej przez Pavelsa Steinborsa umieścił Jarosław Jach. 25-letni obrońca półtora roku temu odszedł do Crystal Palace, ale nie zawojował nie tylko ligi angielskiej, ale i później tureckiej i via mołdawski Sheriff Tyraspol wrócił do Polski, a debiut w barwach beniaminka ekstraklasy okrasił ładnym golem.

Piłkarze Arki drugą połowę zaczęli z większym animuszem, ale pierwsi groźną okazją stworzyli częstochowianie. Po interwencji poza polem karnym Steinborsa piłka trafiła do Miłosza Szczepańskiego, ale uderzył zbyt lekko i mało precyzyjnie, by skierować ją do opuszczonej przez Łotysza bramki.

Później po raz pierwszy w tym spotkaniu do piłki w polu karnym gości doszedł najwyższy na boisku Tomas Petrasek, ale jego znak firmowy, czyli strzał głową, okazał się niecelny.

Trener gości Jacek Zieliński w 65. minucie zdecydował się na dwie zmiany. Wpuścił na boisko debiutującego w ekstraklasie 17-letniego Mateusza Stępnia i Marcina Budzińskiego, a ten drugi już po minucie był blisko wpisania się na listę strzelców, lecz Michał Gliwa stanął na wysokości zadania. Była to praktycznie pierwsza interwencja bramkarza Rakowa.

W 80. minucie nastąpiło rozstrzygnięcie. Po podaniu rezerwowego Michała Skórasia w sytuacji sam na sam "podcinką" bramkarza Arki pokonał Kostarykanin Felicio Brown Forbes.

Beniaminek odniósł trzecie ligowe zwycięstwo, w tym drugie w roli gospodarza. Arka z czwartego wyjazdu w tym sezonie nie przywiezie żadnego punktu.

Raków Częstochowa - Arka Gdynia 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Jarosław Jach (31-głową), 2:0 Felicio Brown Forbes (80)

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Jarosław Jach, Daniel Bartl, Dawid Szymonowicz. Arka Gdynia: Christian Maghoma

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 2 511

Raków Częstochowa: Michał Gliwa - Emir Azemovic, Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Daniel Bartl (75. Dawid Szymonowicz), Igor Sapała, Petr Schwarz, Patryk Kun - Sebastian Musiolik, Felicio Brown Forbes (83. Rusłan Babenko), Miłosz Szczepański (62. Michał Skóraś)

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Jan Łoś (65. Mateusz Stępień), Marko Vejinovic, Adam Deja (65. Marcin Budziński), Michał Nalepa, Maciej Jankowski - Dawit Szirtładze (83. Fabian Serrarens).