Za datę powstania klubu przyjmuje się maj 1920 roku. Wówczas żołnierze stacjonującego w Białymstoku Batalionu Zapasowego 42. Pułku Piechoty powołali do życia koło sportowe - sekcję piłki nożnej. Pierwszy mecz rozegrano 30 maja 1920 roku, w którym ten zespół wygrał z Kresowcami 5:1.

Na sportowej mapie regionu, jako klub pod tą nazwą, Jagiellonia pojawiła się 27 stycznia 1932 roku wskutek połączenia Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty (piłka nożna, lekkoatletyka) oraz istniejącego od 1927 r. Klubu Sportowego Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie działała sekcja lekkoatletyczna.

Ideą powołania Jagiellonii było stworzenie w Białymstoku jednego silnego klubu, skupiającego w sobie solidny potencjał sportowy w różnych dyscyplinach - pisze Jerzy Górko, autor książek o regionalnym sporcie, w wydanych w 2010 roku bardzo obszernych "Piłkarskich dziejach Podlasia - 80 lat historii piłki nożnej w regionie podlaskim 1929-2009".

Przypomniał też tam, że w piłce nożnej taką rolę spełniał WKS 42. PP, którego sekcja futbolowa w całości przeszła do nowego klubu. Pomysłowi patronowały ówczesne władze; wojewoda białostocki został honorowym prezesem nowego klubu, a pierwszym prezesem urzędującym został białostocki starosta.

W przeszłości był spór o datę powstania Jagiellonii, w publikacjach pojawiał się też rok 1927. Ostatecznie jednak przyjęto, że liczy się data powstania najstarszego protoplasty, czyli sekcji piłkarskiej WKS 42. Pułku Piechoty w Białymstoku, która w całości przeszła do klubu już z Jagiellonią w nazwie.

Elementem obchodów będzie też np. planowany na 30-31 maja międzynarodowy turniej młodych piłkarzy Jaga Cup, z udziałem m.in. Celticu Glasgow, akademii piłkarskiej Sportingu Lizbona, FC Kopenhaga, Juventusu Turyn, AS Roma czy Valencii CF.

Przed obecnym sezonem ekstraklasy kibice Jagiellonii liczyli na walkę piłkarzy o tytuł mistrza Polski, którego klubowi brakuje w kolekcji osiągnięć. Obecnie białostoczanie zajmują jednak dziewiąte miejsce w tabeli, czyli zimę spędzają w tzw. grupie spadkowej. Od poniedziałku ich nowym trenerem jest Bułgar Iwajło Petew, który zastąpił Ireneusza Mamrota.

Gdy dziesięć lat temu Jagiellonia świętowała 90-lecie istnienia, piłkarze wpisali się w obchody zdobywając Puchar Polski. To osiągnięcie zostało też uznane za najważniejszy moment 90-lecia Jagiellonii. Piłkarzem 90-lecia wybrano Tomasza Frankowskiego, trenerem - ówczesnego szkoleniowca zespołu Michała Probierza.Za bramkę 90-lecia uznano pierwszy gol Jagiellonii po jej pierwszym, historycznym awansie do ekstraklasy w 1987 roku. Strzelił go Jarosław Michalewicz Widzewowi Łódź (1:1), co miało miejsce 9 sierpnia 1987 roku na stadionie w Białymstoku.