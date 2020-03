Jarosław Przybył najpierw pokazał legioniście żółtą kartkę i wydawało się, że to adekwatna kara do przewinienia. Jednak po chwili do akcji wkroczył VAR. Po obejrzeniu powtórki arbiter zmienił swoją decyzję i pokazał Kante czerwony kartonik. To oznaczało, że gospodarze praktycznie cały mecz musieli grać w osłabieniu, co ewidentnie wpłynęło na losy i wynik pojedynku.

Decyzja Przybyła mocno zdziwiła prezesa PZPN, który zabrał głos w tej sprawie na Twitterze.

Nie tylko Boniek nie zgadza się z czerwoną kartką dla Kante. Z takim werdyktem arbitra pogodzić się nie może też Cezary Kucharski.

Legia przegrała z Piastem 1:2. "Wojskowi" utrzymali pozycję lidera, a będąca na drugim miejscu ekipa z Gliwic traci do nich 8 punktów.