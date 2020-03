W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie, jak mecze piłkarskie, informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki cytowany w komunikacie.

O odwołaniu wszystkich imprez masowych - tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Najbliższa kolejka piłkarskiej ekstraklasy jest zaplanowana od piątku do poniedziałku. W sobotę w Poznaniu odbędzie się klasyk polskiej ligi między Lechem Poznań a Legią Warszawa. Na to spotkanie sprzedanych zostało do poniedziałku ponad 20 tys. biletów. We wtorek poznański klub wstrzymał sprzedaż biletów i zapowiedział, że niebawem przekaże informację dla kibiców, którzy już nabyli wejściówki na ten mecz.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 109 tys. przypadków zakażenia i ok. 3,8 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 18 przypadków zakażenia.