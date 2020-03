Pod oświadczeniem, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej "Białej Gwiazdy", podpisali się kapitan zespołu Jakub Błaszczykowski i trener Artur Skowronek.

"Wisła Kraków jest dla nas, tak samo jak dla setek tysięcy kibiców, czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Pokazaliśmy to zaangażowaniem na boisku, podnosząc się wspólnie ze strefy spadkowej, pokażemy to również poza boiskiem, ponosząc solidarnie część kosztów ogarniającego nas kryzysu. Zarówno drużyna, jak i sztab szkoleniowy wyrażają gotowość do uczestnictwa w programie oszczędnościowym w zakresie ustalonym z władzami klubu i władzami polskiej piłki" – napisano.

Zaapelowano także o przestrzeganie zasad walki z epidemią.

"Zostańmy w domu! Im bardziej zdyscyplinowani będziemy dzisiaj, tym szybciej zdusimy rozprzestrzenianie się wirusa i tym szybciej będziemy mogli wrócić na boiska" – podkreślono.

Jarosław Królewski, wiceprzewodniczący rady nadzorczej piłkarskiej spółki, komentując za pośrednictwem mediów społecznościowych tę deklarację napisał: "Wisła głosem piłkarzy i sztabu, akcjami kibiców oraz ciężką pracą każdego w klubie wyznacza standardy oparte o empatię i odpowiedzialność".

"Biała Gwiazda" jest drugim klubem ekstraklasy, którego piłkarze wyrazili zgodę na obniżkę zarobków. Wcześniej deklarację taką złożyli gracze Śląska Wrocław.

Wisła od kilku lat zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Obecne władze klubu od kilkunastu miesięcy podejmują działania, aby wyprowadzić klub na prostą. W opublikowanym niedawno raporcie finansowym wykazano, że w 2019 roku udało się wypracować ponad sześć milionów złotych zysku i zredukować zadłużenie o blisko 10 milionów.

Kibice mogą wspierać Wisłę kupując akcje piłkarskiej spółki poprzez platformę internetową prawdziwawisla.pl. W publicznej emisji wystawionych zostało 4 280 akcji po 100 złotych. Po 19 dniach z tej formy pomocy klubowi skorzystało już ponad sześć tysięcy osób, a klub pozyskał już blisko dwa miliony złotych.

Wisła zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli 16-zespołowej ekstraklasy.