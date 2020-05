"W tym tygodniu klub doszedł do porozumienia z najlepszym strzelcem drużyny trenera Dariusza Żurawia i po podpisaniu aneksu do swojej umowy duński napastnik pozostanie w Poznaniu do zakończenia rozgrywek w bieżącym sezonie" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej "Kolejorza".

Gytkjaer strzelił 15 ligowych bramek w 26 kolejkach. O jedno trafienie mniej ma były piłkarz Legii Warszawa Jarosław Niezgoda, który dorobku już nie powiększy, bo przeniósł się do Portland Timbers w amerykańskiej MLS.

Lech poinformował także, że 30 czerwca wygasają kontrakty kilku innych zawodników. Informacje o nich mają pojawić się w najbliższych dniach.

Ekstraklasa 25 kwietnia otrzymała od premiera Mateusza Morawieckiego zielone światło na przygotowania do restartu rozgrywek. Mają zostać wznowione 29 maja i zakończone 18-19 lipca. Spotkania będą odbywać się na razie bez publiczności.

Cztery kolejki przed końcem fazy zasadniczej Lech z 42 punktami zajmuje piąte miejsce. Prowadząca Legia Warszawa zgromadziła o dziewięć więcej.