Po meczu powiedzieli:

Aleksandar Vukovic (trener Legii): Cieszę się przede wszystkim, że awansowaliśmy, nie wiedząc w jakiej dyspozycji jesteśmy po tak długiej przerwie. Najważniejszy był awans. Uważam, że stać nas na lepszą grę i ona powinna przyjść. Mogę być zadowolony z tego, jak w większej części meczu się zaprezentowaliśmy. Niepotrzebny faul, ale jak najbardziej na czerwoną kartkę, a później stracony gol doprowadziły do nerwowej końcówki. Od tego momentu było więcej zagrożenia pod naszą bramką, czego mogliśmy uniknąć. Oczekuję skuteczniejszej gry w kolejnych meczach. Mogliśmy lepiej, dokładniej rozegrać niektóre akcje pod bramką rywali. Wygraliśmy z dobrym rywalem, który nie miał dzisiaj nic do stracenia. To my czuliśmy większą presję, aby nie przegrać. Awansowaliśmy i jestem bardzo zadowolony.

Reklama

Dominik Nowak (trener Miedzi): Wygrał zespół lepszy. Legia pokazała większą jakość. Byli dobrze zorganizowanym zespołem. Tego, czego się spodziewaliśmy się potwierdziło, że siłą Legi są boczne strefy boiska. Straciliśmy pierwszego gola i musimy to przeanalizować. Nie możemy takich błędów popełniać. To co cieszy, że zespół chciał podjąć walkę i starał się tę równorzędną walkę prowadzić. Czerwona kartka pobudziła nas, aby jeszcze mocniej zaatakować. Legia zasłużenie jednak awansowała do półfinału, bo była zespołem lepszym. Jesteśmy smutni, bo chcieliśmy awansować, ale do nas to cenny materiał do dalszej pracy".