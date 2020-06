Dystrybucja biletów na to spotkanie podzielona została na dwa etapy. Od piątku do poniedziałku do godziny 12 wejściówki będą mogli otrzymać posiadacze karnetów, których jest ponad 2500, a po tym terminie rozpocznie się otwarta sprzedaż dla pozostałych kibiców. W tym czasie karnetowicze również będą mieli możliwość pobierania biletów w ramach swoich abonamentów.

Reklama

Na mecz z Piastem udostępniony zostanie cały stadion (z reguły na ligowe spotkania w Gdańsku otwierany był tylko poziom dolny), poza wyłączonymi, ze względu na obostrzenia sanitarne, sektorami i innymi miejscami na trybunach.

W każdym sektorze kibice będą mogli zająć maksymalnie 25 procent miejsc z zachowaniem wymaganych odstępów. Ze względu na panujące obostrzenia Lechia nie może zapewnić miejsc wybranych w momencie zakupu karnetu – w ramach tego możliwy jest wybór dowolnego miejsca na całym stadionie (za wyjątkiem strefy prestige), a przy różnicy ceny nie będzie obowiązywać dopłata.

Obok siebie może usiąść maksymalnie czterech kibiców. Dotyczy to tylko posiadaczy biletów pobranych bądź zakupionych w ramach jednej transakcji, przy potwierdzeniu prowadzenia jednego gospodarstwa domowego.