Kante jeszcze przed przerwą musiał opuścić murawę. Gwinejczyk był bardzo sfrustrowany tym faktem. Tuż po zejściu z boiska zdjął z siebie klubową koszulkę i w drodze do szatni kilkukrotnie kopnął nią po podłodze.

Zachowanie piłkarza zarejestrowały kamery Canal Plus, a po chwili filmik rozszedł się po mediach społecznościowych. W mgnieniu oka dotarł on do kibiców zasiadających na trybunie zajmowanej przez najzagorzalszych fanów stołecznego zespołu.

Występek Kante bardzo nie spodobał się "Żylecie", która jeszcze w trakcie meczu głośno skandowała pod adresem piłkarza: "Przeproś i spier*****"!

Swojego zawodnika po meczu bronił trener Aleksandar Vukovic. Chciałbym nawiązać to takiej jakby histerii, w związku z zachowaniem Kante, po tym jak schodził z boiska. Jose popełnił błąd rzucając koszulkę na ziemię. Ale to jest chłopak, który gdyby urodził się na Grochowie lub Ursynowie miałby wszelkie prawo powiedzieć przed tym meczem - przepraszam trenerze, ale nie będę ryzykować swojego zdrowia. Jak słyszę histerię z powodu tego co zrobił Kante, który zostawia serce na boisku dla tego klubu, to mnie to boli. Chcę powiedzieć kibicom Legii Warszawa, że póki jestem tutaj trenerem, jestem gwarantem jednej sprawy - każdy zawodnik będzie szanować ten klub i koszulkę Legii. A to, że ktoś jest sfrustrowany, traci głowę przez chwilę i popełnia błąd, nie znaczy, że tego klubu nie szanuje. Dlatego proszę aby zastanowić się, bo dzisiaj ten zespół pokazał kolejny raz, że jest gotów poświęcać się dla tego klubu i tylko tacy zawodnicy będą grać w Legii Warszawa - podkreślił Serb.