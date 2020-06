W porównaniu do rewolucyjnego składu spotkania poprzedniej serii, kiedy to trener Radosław Sobolewski zmuszony był zrobić sporą roszadę, do pierwszej jedenastki wrócili: Angel Garcia Cabezali i Mateusz Szwoch - pauzujący za żółte kartki oraz Cillian Sheridan. Sobotni mecz był ostatnim Thomasa Daehne w barwach Wisły. Zawodnik, jako jedyny z płocczan, nie przedłużył kontraktu do 30 lipca.

Pierwszy kwadrans był pokazem bezproduktywnego biegania po murawie. Wisła miała kilka stałych fragmentów gry, ale Dominik Furman za bardzo nie przykładał się do strzałów i ani razu nie udało się zagrozić bramce łodzian. Goście stali twardo w obronie i tylko od czasu do czasu przechodzili linię połowy boiska, ale na tym ich inwencja się kończyła.

Wreszcie w 19. minucie z 20. metra płockiej połowy Michał Marcjanik podał do Cilliana Sheridana, ten ścigał się z Maciejem Dąbrowskim, ale łódzki obrońca nie dał rady napastnikowi, który znalazł się ostatecznie sam na sam z bramkarzem ŁKS i bez problemu posłał piłkę w długi róg.

W 38. minucie Mateusz Szwoch zabrał piłkę rywalom, podał do Huberta Adamaczyka, a ten przedłużył do Piotra Tomasika, który swoją „gorszą” nogą podwyższył wynik na 2:0. Zmienić wynik próbował w doliczonym czasie Jakub Wróbel, strzelając z dystansu w światło bramki. Piłkę poza boisko wybił bramkarz Wisły Krzysztof Kamiński, który do tej pory nie miał właściwie okazji, by zaprezentować swoje umiejętności.

Po przerwie zaatakowali goście, dla których stawką meczu był już tylko honor. Szczególnie groźną sytuację stworzyli w 51. minucie - po strzale Adama Ratajczaka z trudem piłkę wybił Kamiński. Kilkadziesiąt sekund później mógł zdobyć kontaktowego gola Ricardo Guima, ale i tym razem płocki bramkarz był na posterunku.

Goście nadal atakowali. Blisko zdobycia bramki był w 75. minucie strzelający głową po podaniu Adama Ratajczyka – Jakub Wolski, a w odpowiedzi w znakomitej sytuacji znalazł się Karol Angielski, który rozpoczął kilkuminutowy atak na bramkę ŁKS. Dawid Arndt dwoił się i troił, ale nie dopuścił do zmiany wyniku, mimo dwóch rzutów rożnych i strzałów z akcji.

Mecz z ŁKS Wisła wygrała, styl pierwszego zwycięstwa w tym roku nie zachwycił, ale ważne są trzy punkty, które doliczone zostały do konta "Nafciarzy" i praktycznie dały utrzymanie płockiemu zespołowi w ekstraklasie na piąty z rzędu sezon w ekstraklasie.

Wisła Płock - ŁKS Łódź 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Cillian Sheridan (19), 2:0 Piotr Tomasik (38)

Żółta kartka - Wisła Płock: Maciej Ambrosiewicz, Michał Marcjanik. ŁKS Łódź: Jan Sobociński, Maciej Wolski, Ricardo Guima

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa)

Widzów: 601

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Cezary Stefańczyk, Michał Marcjanik, Alan Uryga, Angel Garcia Cabezali - Mateusz Szwoch, Maciej Ambrosiewicz, Dominik Furman, Hubert Adamczyk (66. Giorgi Merebaszwili), Piotr Tomasik (90. Dawid Kocyła) - Cillian Sheridan (61. Karol Angielski)

ŁKS Łódź: Dawid Arndt - Jan Sobociński (69. Łukasz Sekulski), Maciej Dąbrowski, Maciej Wolski, Ricardo Guima - Adam Ratajczyk, Carlos Moros Gracia, Michał Trąbka, Jan Grzesik, Przemysław Sajdak (59. Pirulo) - Jakub Wróbel (88. Antonio Dominguez)