Piłkarze Lecha Poznań pokonali u siebie w kończącej sezon 37. kolejce ekstraklasy Jagiellonię Białystok 4:0 i zostali wicemistrzami kraju. Na trzecim miejscu uplasował się Piast Gliwice - w niedzielę zremisował z Cracovią 1:1. Tytuł już wcześniej zapewniła sobie Legia Warszawa.

Przed niedzielnymi spotkaniami drużyn z górnej połowy tabeli pozostawało jedno pytanie - kto zostanie wicemistrzem. Blisko tego celu był Lech, któremu wystarczył remis z Jagiellonią.

"Kolejorz" wykonał plan z nawiązką - wygrał aż 4:0, już do przerwy ustalając rezultat. Dwie bramki zdobył Duńczyk Christian Gytkjaer, który z 24 trafieniami został królem strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Trzecie miejsce zajął mistrz z poprzedniego sezonu - Piast. Gliwiczanie zremisowali u siebie z Cracovią 1:1.

Pewna od 35. kolejki mistrzowskiego tytułu Legia, grając w większości w rezerwowym składzie, uległa u siebie Pogoni Szczecin 1:2.

To już trzecia porażka legionistów z "Portowcami" w tym sezonie - wcześniej również 1:2 u siebie oraz 1:3 na wyjeździe.

Warszawski zespół zakończył więc sezon z dorobkiem 69 punktów, wyprzedzając Lecha o trzy, a Piasta o osiem punktów. Pogoń zajęła szóstą lokatę - 54 pkt.

Na czwarte miejsce w tabeli awansowała ostatecznie Lechia Gdańsk - 56 pkt, dzięki wygranej we Wrocławiu z zajmującym dotychczas tę pozycję Śląskiem 2:1. Gospodarze spadli na piąte miejsce - 54.

Gdańszczanie mają jeszcze szansę występów w eliminacjach Ligi Europy, ponieważ w piątek zagrają w Lublinie w finale Pucharu Polski z siódmą w lidze Cracovią.

Po niedzielnych meczach 37. kolejki odbyło się na stadionach wręczenie medali trzem czołowym drużynom sezonu oraz nagród indywidualnych.

W sobotę odbyły się ostatnie mecze w dolnej ósemce tabeli, ale tam najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły już wcześniej. Z ekstraklasą żegnają się: Arka Gdynia, Korona Kielce i ostatni w tabeli ŁKS.

Łodzianie zakończyli sezon z dorobkiem zaledwie 24 punktów, tracąc aż 21 do bezpiecznej strefy (13. w tabeli Wisły Kraków). Natomiast do przedostatniej Korony stracili 11 punktów, a do Arki - 16.

Na najwyższym miejscu w dolnej połowie, czyli łącznie dziewiątym, uplasował się Górnik Zabrze - 53 pkt, mimo porażki w sobotę u siebie z Zagłębiem Lubin 0:2.

Taki sam dorobek punktowy jak zabrzanie zgromadziły 10. Raków Częstochowa i 11. Zagłębie.

W Kielcach, gdzie Korona pokonała ŁKS 2:0, do historii przeszedł zdobywca bramki na 1:0 - 16-letni Iwo Kaczmarski. Został drugim najmłodszym strzelcem gola w polskiej ekstraklasie, na tej liście ustępuje tylko słynnemu Włodzimierzowi Lubańskiemu.

W Krakowie Wisła uległa żegnającej się z ekstraklasą Arce 0:1. W drugiej połowie rzutu karnego dla gospodarzy nie wykorzystał rozstający się z "Białą Gwiazdą" doświadczony obrońca Marcin Wasilewski.

To był ponadto ostatni ligowy mecz Pawła Brożka, który już wcześniej zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie.

37-letni Brożek był związany z Wisłą - z kilkoma przerwami - od 1999 roku. W tym czasie wywalczył z krakowskim klubem siedem tytułów mistrza Polski. Dwukrotnie był też królem strzelców. Z dorobkiem 149 trafień jest ósmy w klasyfikacji strzelców wszech czasów ekstraklasy.

Oto rezultaty ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy:

Korona Kielce - ŁKS Łódź 2:0 (0:0) Raków Częstochowa - Wisła Płock 2:1 (0:1) Wisła Kraków - Arka Gdynia 0:1 (0:1) Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin 0:2 (0:1) Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 4:0 (4:0) Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:2 (1:1) Piast Gliwice - Cracovia Kraków 1:1 (0:1) Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:2 (0:1) Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Legia Warszawa 37 21 6 10 70-35 69 +35 - mistrz 2. Lech Poznań 37 18 12 7 70-35 66 +35 3. Piast Gliwice 37 18 7 12 41-32 61 +9 4. Lechia Gdańsk 37 15 11 11 48-50 56 -2 5. Śląsk Wrocław 37 14 12 11 51-46 54 +5 6. Pogoń Szczecin 37 14 12 11 37-39 54 -2 7. Cracovia Kraków 37 16 5 16 49-40 53 +9 8. Jagiellonia Białystok 37 14 10 13 48-51 52 -3 ------------------------------------------------------ 9. Górnik Zabrze 37 14 11 12 51-47 53 +4 10. Raków Częstochowa 37 16 5 16 51-56 53 -5 11. KGHM Zagłębie Lubin 37 15 8 14 61-53 53 +8 12. Wisła Płock 37 14 9 14 45-54 51 -9 13. Wisła Kraków 37 13 6 18 44-56 45 -12 14. Arka Gdynia 37 10 10 17 39-57 40 -18 - spadek 15. Korona Kielce 37 9 8 20 29-48 35 -19 - spadek 16. ŁKS Łódź 37 6 6 25 33-68 24 -35 - spadek W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decyduje wyższa lokata po sezonie zasadniczym