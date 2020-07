Jagiellonia zamieściła informację na swojej stronie internetowej w piątek przed południem. W mediach informacje o rozwiązaniu umowy z Petewem pojawiły się już w czwartek.

Petew był szkoleniowcem białostoczan od 30 grudnia 2019 roku. Umowa z klubem obowiązywała do końca czerwca 2021 roku. Petew poprowadził zespół w 17 oficjalnych spotkaniach. Jagiellonia zajęła ostatecznie ósme miejsce w rozgrywkach ekstraklasy.

"W zatrudnieniu trenera Iwajło Petewa upatrywaliśmy szansę na uratowanie tego historycznego sezonu. Ostatecznie wynik osiągnięty w rozgrywkach 2019/2020 odbiega od oczekiwanego. Postanowiliśmy zatem skorygować kierunek dalszych działań, stąd decyzja o rozstaniu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes klubu Cezary Kulesza. Podziękował też trenerowi za "wysiłek włożony w pracę".

"Umowa z bułgarskim szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron" - poinformował klub. Podano, że wraz z Petewem Jagiellonię opuszcza także asystent trenera Emanuel Lukanow.

Cytowany w komunikacie Petew podziękował wszystkim za wspólną pracę. "Nie tak wyobrażałem sobie przebieg rundy wiosennej, ale takie jest życie, taka jest piłka" - powiedział.

Zauważył, że powrót do gry po kwarantannie spowodowanej koronawirusem nie był łatwy. "To nie była łatwa sytuacja dla nikogo z nas, ale kilkukrotnie pokazali (zawodnicy) wielką determinację i wolę walki. Zabrakło nam odrobiny szczęścia" - ocenił i dodał: "jako cały klub zasługiwaliśmy na lepszy rezultat".

W czwartek zawodnicy żółto-czerwonych rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu ekstraklasy; w sobotę mają wyjechać na tygodniowy obóz do Uniejowa. Jagiellonia pozyskała do tej pory trzech nowych zawodników: Błażeja Augustyna, Oliwiera Wojciechowskiego i Macieja Masa.