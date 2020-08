Marquez, który związał się z "Pasami" dwuletnim kontraktem jest środkowym obrońcą i ma wzmocnić rywalizację na tej pozycji, po tym jak nie przedłużono umowy z Niką Datkovicem.

Reklama

Pochodzący z Andaluzji zawodnik swoje pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych zespołach Malagi CF. W wieku 21 lat trafił do rezerwowego zespołu Atletico Madryt, a potem przeniósł się do Osasuny Pampeluna, gdzie zaliczył cztery występy w pierwszym zespole. Sezon 2017/18 spędził w rezerwach Valencii, a potem przeniósł się do Korony. W trakcie dwóch sezonów wystąpił w 48 meczach ekstraklasy. 30 kwietnia rozwiązał kontrakt z kieleckim klubem.

Hiszpan jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym z Korony. Wcześniej kontrakt z „Pasami” podpisał boczny obrońca Michael Gardawski.

Trzecią nową twarzą w ekipie zdobywcy Pucharu Polski jest niemiecki napastnik Marcos Alvarez, który wcześniej był graczem VfL Osnabruck. Umowę z nim podpisano jednak już w styczniu.

Cracovia, która w środę rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, już w niedzielę w meczu o Superpuchar zmierzy się w Warszawie z mistrzem Polski – Legią. Do stołecznego zespołu w ubiegłą w sobotę został sprzedany były kapitan "Pasów" napastnik Rafael Lopes.