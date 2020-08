Pierwszym sprawdzianem dla odmłodzonej drużyny będzie sobotni, wyjazdowy mecz pierwszej rundy Pucharu Polski z GKS Tychy.

Reklama

Mecz jest wielką niewiadomą, nie zagraliśmy żadnego spotkania kontrolnego w okresie przygotowawczym, a zmian w naszym składzie jest bardzo dużo. Mamy odmłodzony zespół, średnia wieku to 24 lata, zobaczymy, jaki zespół trener Sobolewski zbudował z tych zawodników - powiedział prezes Wisły Płock Tomasz Marzec.

Przed nami pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. Okres przygotowawczy nie był dla nas łatwy, mieliśmy problem z zakażeniem jednego zawodnika, część drużyny przebywała na kwarantannie, udało się w ostatniej chwili zorganizować zgrupowanie w Uniejowie, ale nie rozegraliśmy żadnego spotkania kontrolnego - podsumował ostatnie tygodnie prezes Marzec.

Zgrupowanie było bardzo ważne dla zawodników, nastąpiło sporo zmian w składzie drużyny, dlatego piłkarze musieli się poznać. Bardzo nam zależało na tym, by zespół przebywał razem i przygotowywał się do rozgrywek. Ten sezon będzie jedną wielką niewiadomą, bo nie wiemy, jak przerwa bez treningów wpłynie na zespół. Mam nadzieję, że zmiany w składzie wpłynęły pozytywnie, będzie większa rywalizacja w zespole, bo na dziś każdy ma takie same szanse na wywalczenie miejsca w wyjściowym składzie - dodaje prezes Wisły Płock.

Po sezonie 2019/2020 z zespołu Wisły odeszło ośmiu piłkarzy, w tym lider drużyny Dominik Furman. Kontrakty z Wisłą podpisało 11. zawodników. W kadrze na nowy sezon jest 11. młodzieżowców.

Pierwszy mecz w nowym sezonie Wisła zagra 15 sierpnia o godz. 19.00 z GKS w Tychach w 1/32 Pucharu Polski. Pierwszy mecz ligowy – 23 sierpnia o godz. 12.30 z beniaminkiem Stalą Mielec.