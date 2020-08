Całkowitymi trenerskimi debiutantami na najwyższym szczebli będą opiekunowie dwóch beniaminków - 39-letni Krzysztof Brede z Podbeskidzia Bielsko-Biała i 45-letni Piotr Tworek z Warty Poznań.

Trzeciego z nowicjuszy w ekstraklasie - Stal Mielec - poprowadzi mający z nich najbogatsze piłkarskie doświadczenie Dariusz Skrzypczak. 52-latek, który wiele lat spędził w Szwajcarii, po raz pierwszy będzie oficjalnie pierwszym szkoleniowcem zespołu ekstraklasy, ale w poprzednim sezonie jako asystent w jednym meczu poprowadził Lecha Poznań, gdy Dariusz Żuraw był zawieszony przez Komisję Ligi.

Samodzielną pracę w klubie ekstraklasy zaczyna też Bogdan Zając. 47-letni były współpracownik Adama Nawałki, gdy ten w 2013 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski, zastąpił go na krótko w Górniku Zabrze jako trener tymczasowy i kierował drużyną w dwóch spotkaniach ligowych. Po nich dołączył do sztabu zespołu narodowego.

Przed rokiem debiutant był jeden - to Marek Papszun, który wówczas awansował z Rakowem do ekstraklasy. 46-letni obecnie szkoleniowiec prowadzi ekipę z Częstochowy od 18 kwietnia 2016, gdy ten klub występował jeszcze w drugiej lidze. Dziś jest jednak najdłużej pracującym w jednym zespole trenerem ekstraklasy, a w pierwszym po długiej przerwie sezonie w krajowej elicie jego zespół zebrał dużo pochlebnych recenzji i zajął 10. miejsce.

Półtora miesiąca krócej niż Papszun w Rakowie w Górniku Zabrze zatrudniony jest Marcin Brosz. Było to tuż po spadku z najwyższej klasy. W kolejnych sezonach doprowadził drużynę najpierw do powrotu, a następnie do czwartego miejsca w elicie i gry w kwalifikacjach Ligi Europy. W dwóch kolejnych sezonach 14-krotny mistrz Polski nie zdołał się przebić do czołowej ósemki i walczył w rundzie finałowej rozgrywek w tzw. grupie spadkowej, kończąc rywalizację na - odpowiednio - 11. i dziewiątej pozycji.

Kolejne miejsce w zestawieniu szkoleniowców najdłużej pracujących w jednym klubie zajmuje Michał Probierz z Cracovii. Za wyniki "Pasów" odpowiada od czerwca 2017.

W całym poprzednim sezonie, który był wyjątkowy ze względu na przymusową przerwę spowodowaną koronawirusem, trenerów zmieniło siedem klubów.

Inauguracja rozgrywek 2020/21 - w piątek.

Trenerzy drużyn PKO BP Ekstraklasy u progu sezonu 2020/21:

Cracovia Kraków - Michał Probierz

Górnik Zabrze - Marcin Brosz

Jagiellonia Białystok - Bogdan Zając

Lech Poznań - Dariusz Żuraw

Lechia Gdańsk - Piotr Stokowiec

Legia Warszawa - Aleksandar Vukovic

Piast Gliwice - Waldemar Fornalik

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Krzysztof Brede

Pogoń Szczecin - Kosta Runjaic

Raków Częstochowa - Marek Papszun

Stal Mielec - Dariusz Skrzypczak

Śląsk Wrocław - Vitezslav Lavicka

Warta Poznań - Piotr Tworek

Wisła Kraków - Artur Skowronek

Wisła Płock - Radosław Sobolewski

KGHM Zagłębie Lubin - Martin Sevela