Śląsk z problemami kadrowymi zmaga się od początku sezonu, ale wydawało się, że po przerwie na mecze reprezentacji, sytuacja zacznie się normować. Tak się nie stało i lista nieobecnych wcale nie jest mniejsza.

W ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań (3:3) w ostatnich minutach wrocławianie musieli grać w dziesiątkę, bo z grymasem na twarzy boisku opuścił Puerto. Na pomeczowej konferencji trener Vitezslav Lavicka nie ukrywał, że uraz Hiszpana może być poważny.

„Na tę chwilę wydaje się, że na szczęście nie jest to aż tak poważna kontuzja. W tym tygodniu będzie musiał jednak poddać się kolejnym badaniom i dopiero one powinny dać więcej informacji. Trudno przewidzieć, kiedy wróci na boisko, ale wszystko wskazuje, że co najmniej w jednym meczu będziemy musieli radzić sobie bez Israela” – powiedział PAP rzecznik Śląska Tomasz Szozda.

Jeszcze przed spotkaniem z Lechem okazało się, że poza grą jest Fabian Piasecki. Piłkarz jest chory i data jego powrotu na boisko nie jest dokładnie znana. Podobnie jak drugiego napastnika Erika Exposito. Sytuacja z Hiszpanem jest nietypowa, bo teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zacząć trenować z zespołem, ale z drugiej strony powinien jeszcze nie wchodzić do szatni.

Bardziej klarowna jest sprawa z Krzysztofem Mączyńskim i Urugwajczykiem Guillermo Cotugno. Obaj na razie ćwiczą indywidualnie pod okiem trenera od przygotowania motorycznego, ale najpóźniej za dwa tygodnie powinni już być z całym zespołem.

Na ławce rezerwowych mecz z Lechem zaczęli Chorwat Dino Stuglec oraz Rafał Makowski i nawet pojawili się w drugiej połowie na boisku, ale nie wydaje się, aby obaj byli gotowy na występy od pierwszej do ostatniej minuty. W kadrze Wojskowych jest sprowadzony w minionym tygodniu Bartłomiej Pawłowski, ale szanse, że będzie gotowy do gry w najbliższym spotkaniu są minimalne.

Śląsk może z Pogonią mieć jeszcze jednego piłkarza mniej, bo bliski przejścia do Brescii jest Jakub Łabojko. Wrocławianie zaakceptowali warunki transferowe i bardzo prawdopodobne, że 23-letni pomocnik jeszcze w tym tygodniu poleci do Włoch, aby przejść badania i ewentualnie podpisać kontrakt.

Po trzech kolejkach ekstraklasy Śląsk zajmuje drugie miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie. W najbliższej wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z siódmą Pogonią Szczecin.