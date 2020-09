23-letni Rodriguez występował głównie na boiskach drugiej i trzeciej ligi hiszpańskiej. W grudniu ubiegłego roku trafił do pierwszej drużyny Granady CF, siódmego zespołu ekstraklasy. W lipcu zadebiutował w La Liga w meczu przeciwko Deportivo Alaves wygranym 2:0. Do Warty trafił na zasadzie wolnego transferu.

Jestem dumny z tego, że zostałem pierwszym Hiszpanem w długiej historii Warty Poznań. Jestem bardzo ambitnym człowiekiem i bardzo chcę pomóc drużynie w osiąganiu celów. Gdy pojawiła się oferta z Warty, spodobał mi się pomysł, by przenieść się do Polski. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które powiedziały mi, że ekstraklasa jest bardzo dobrą ligą do tego, żeby pokazać swoje umiejętności i dalej się rozwijać. Dlatego uważam, że to bardzo dobry krok w mojej karierze - powiedział nowy zawodnik poznańskiego beniaminka, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Piłkarz będzie mógł wystąpić w niedzielnym derbowym spotkaniu przeciwko Lechowi. Wszystkie bilety (ok. 16 tysięcy) na ten mecz, który odbędzie się na stadionie przy ul. Bułgarskiej, zostały sprzedane.

Rodriguez jest dziewiątym nowym piłkarzem Warty pozyskany w letnim okienku transferowym. Wcześniej drużynę beniaminka wzmocnili: bramkarz Daniel Bielica, obrońcy Jan Grzesik, Mateusz Spychała i Robert Ivanov, pomocnicy Mateusz Czyżycki, Konrad Handzlik i Michał Kopczyński oraz napastnik Mateusz Kuzimski.