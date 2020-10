Butko dołączył do Kolejorza w przerwie zimowej i zaliczył 12 spotkań w pierwszym zespole (10 w ekstraklasie i dwa w Pucharze Polski). Po zakończeniu sezonu zawodnik wrócił do Szachtara, ale poznański klub wciąż był zainteresowany pozyskaniem solidnego defensora. Po awansie do fazy grupowej Ligi Europy udało się sfinalizować rozmowy z ukraińskim gigantem.

"Bohdan dał nam oczekiwaną jakość i bez wątpienia był dla nas ogromnym wzmocnieniem w rundzie wiosennej. Dlatego, kiedy teraz pojawiła szansa na ponowne sprowadzenie go, nie wahaliśmy się wcale. Czeka nas w najbliższym czasie sporo meczów. Wyłączając niedzielne starcie w Gliwicach przeciwko Piastowi, po przerwie reprezentacyjnej od 17 października do 20 grudnia rozegramy aż 16 spotkań. Awansowaliśmy do fazy grupowej Ligi Europy, rywalizujemy zatem na trzech frontach i chcemy mieć kadrę gotową na te wyzwania. Stąd właśnie wypożyczenie Bohdana Butko do 31 grudnia 2020 roku" - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Butko jest wychowankiem Szachtara, grał również w Wołyniu Łuck i FK Mariupol oraz rosyjskim Amkarze Perm. W barwach Szachtara zdobył trzy mistrzostwa kraju i rozegrał 10 spotkań w Lidze Mistrzów. W reprezentacji kraju wystąpił w 32 meczach; był uczestnikiem Euro 2012 i 2016, a ostatnie spotkanie w kadrze Ukrainy rozegrał w marcu 2019 roku, w eliminacyjnym starciu z Luksemburgiem.

Piłkarz dołączy do drużyny na początku najbliższego tygodnia.