Airam Lopez Cabrera został nowym piłkarzem Wisły Płock. To powrót do polskiej ekstraklasy 32-letniego hiszpańskiego, lewonożnego napastnika, który podpisał kontrakt do końca sezonu.

Cabrera pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Tenerife CD. W zespole seniorów, już z CD Laguna zadebiutował w 2007 i tak rozpoczął karierę w rodzinnej Hiszpanii. W swoim CV ma też grę w rezerwach Villareal CF i Cordoba CF. W 2015 roku z Cadiz CF trafił do Korony Kielce, której był najskuteczniejszym piłkarzem, strzelając 16 goli. Po rocznej przygodzie w Anorthosis Famagusta na Cyprze ponownie trafił do Polski, został wypożyczony na rok z Extremadurs UD do Cracovii, gdzie jego umiejętności były pozytywnie oceniane. W barwach krakowskiego klubu zdobył 14 bramek w 28 spotkaniach. Hiszpan związał się z klubem do 30 czerwca 2021 roku. Zawodnik jeszcze nie wystąpi w najbliższym, niedzielnym meczu płockiej drużyny ze Śląskiem Wrocław.