Włoski "Tuttosport" ogłosił skróconą, 20-osobową listę piłkarzy nominowanych do nagrody "Golden Boy" - dla najlepszego zawodnika do lat 21 grającego w Europie. Nie ma już na niej Michała Karbownika, wypożyczonego z angielskiego Brighton do Legii Warszawa.

Uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy Karbownik znajdował się wcześniej na szerokiej, 40-osobowej liście. Włoski dziennik ogłosił właśnie 20 nazwisk, wśród których nie ma już Polaka. Szansę na zwycięstwo będą mieć natomiast m.in. Alphonso Davies z Bayernu Monachium, Serginio Dest i Ansu Fati z Barcelony, Phil Foden i Ferran Torres z Manchesteru City, Erling Haaland i Jadon Sancho z Borussii Dortmund czy Vinicius Junior i Rodrygo z Realu Madryt. Prestiżowa nagroda jest przyznawana od 2003 roku. Obecnie w głosowaniu uczestniczą dziennikarze wielu renomowanych europejskich dzienników i magazynów. W poprzedniej edycji zwycięzcą plebiscytu został Joao Felix z Atletico Madryt. We wcześniejszych latach triumfowali m.in. Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Mario Balotelli, Mario Goetze, Paul Pogba, Kylian Mbappe i Matthijs de Ligt. Tegoroczna nagroda zostanie wręczona zwycięzcy podczas ceremonii zaplanowanej na grudzień w Turynie, w sposób zgodny z zasadami związanymi z pandemią koronawirusa.