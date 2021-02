Po sobotniej przegranej 0:1 z Wartą trener i wiceprezes ds. sportowych Michał Probierz podał się do dymisji, twierdząc, że czuje się zmęczony, a drużyna potrzebuje nowego impulsu. Właściciel klubu prof. Janusz Filipiak nie zgodził się jednak na rozwiązanie obowiązującego jeszcze przez prawie trzy lata kontraktu. W poniedziałek szkoleniowiec "Pasów" wydał oświadczenie, że nadal będzie pełnił swoje obowiązki i "kontynuował misję budowy silnego klubu".

Probierz w tym tygodniu przebywał jednak na urlopie, do zespołu ma dołączyć w piątek, a przygotowania do spotkania z Pogonią odbywały się pod kierunkiem drugiego trenera – Grzegorz Kurdziela.

"Zaraz po meczu z Wartą Michał Probierz poinformował nas, czyli członków sztabu szkoleniowego oraz zawodników, o swojej decyzji, a następnie ogłosił ją na konferencji prasowej. Potem przekazał mi, że do czasu wyjaśnienia sprawy będę prowadził treningi z zespołem. Nie była to dla mnie nowa sytuacja, gdyż wcześniej zdarzało się, że trener, ze względu na swoje obowiązki, nie mógł uczestniczyć w zajęciach z zespołem" – powiedział Kurdziel.

Kto zastąpi Szymonowicza i Hankę?

Cracovia w ramach przygotowań do meczu w Szczecinie rozegrała w niedzielę sparing z Górnikiem Zabrze, przegrywając 1:2. W spotkaniu tym wystąpili przede wszystkim zawodnicy, którzy nie zagrali przeciwko Warcie.

Przyglądano się też kandydatom do zastąpienia w podstawowej jedenastce stopera Dawida Szymonowicza i skrzydłowego Sergiu Hanki, którzy będą pauzować za żółte kartki.

"Zawodnicy profesjonalnie przepracowali ten tydzień i z optymizmem czekamy na mecz w Szczecinie" – zapewnił Kurdziel, dodając że czeka go teraz rozmowa z trenerem Probierzem, w której przedstawi swoje rekomendacje odnośnie składu oraz rozwiązań taktycznych.

"Pasy" nie wrócą do Krakowa

Po meczu w Szczecinie krakowianie nie wrócą do domów, lecz udadzą się na krótkie zgrupowanie do Opalenicy, gdyż już we wtorek czeka ich spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Wartą Poznań, które odbędzie się w Grodzisku Wlkp.

Cracovia zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 16 punktów. Pogoń jest liderem i ma na swoim koncie 31 pkt.

W pierwszym meczu tych drużyn "Pasy" wygrały u siebie 2:1. Sobotnie spotkanie w Szczecinie rozpocznie się o godz. 17.30.