29-letni Szwed, mający za sobą występy w drużynie narodowej, jak i AZ Alkmaar czy Panathinaikosie Ateny, podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2023 roku. Trzyletnim kontraktem związał się ze stołecznym klubem również 30-letni Portugalczyk.

Sumienność i pracowitość atutem Johanssona

W ostatnim sezonie w tureckiej ekstraklasie Johansson zagrał w 29 spotkaniach i zdobył trzy gole.

W kadrze narodowej zadebiutował w 2014 roku, a w ubiegłym po sześciu latach ponownie został powołany. Wystąpił w meczu Ligi Narodów z Portugalią oraz towarzyskich potyczkach z Danią i Rosją, której strzelił gola. W kadrze na ME jednak się nie znalazł.

Profil zawodnika wahadłowego, jakim jest Mattias Johansson, idealnie wpisze się w formację, którą praktykujemy i uzupełni pozycję, na którą potrzebowaliśmy wzmocnienia przed startem eliminacji do europejskich pucharów. To bardzo jakościowy piłkarz, z regularnymi występami w lidze holenderskiej, greckiej czy tureckiej, a także z występami w reprezentacji Szwecji. Od razu zwróciliśmy też uwagę na wyjątkowy charakter piłkarza, który jest niezwykle sumienny i pracowity - przyznał dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski, cytowany w klubowym komunikacie.

Johansson poinformował, że o zainteresowaniu Legii dowiedział w poprzednim tygodniu.

Od razu usiadłem z moim agentem i zaczęliśmy dyskutować. Ostateczną decyzję podjęliśmy w piątek. Uważam, że był to bardzo dobry wybór. Dużo usłyszałem o Legii od Dominika Nagy'a, w przeszłości wspólnie występowaliśmy w Panathinaikosie i jesteśmy przyjaciółmi. Dominik w samych pozytywach opowiadał mi o klubie, mieście, ale również o kibicach. Słyszałem, że warszawscy fani są niesamowici. Cieszę się, że będę mógł się o tym przekonać - powiedział nowy nabytek mistrza Polski.

Josue mentalnym wzmocnieniem szatni

Josue występuje głównie w środku pola. W lidze izraelskiej spędził ostatnie dwa sezony, a wcześniej grał m.in. w holenderskim Venlo, FC Porto, SC Braga, Galatasaray Stambuł czy Bursasporze.

Cztery razy zagrał w reprezentacji Portugalii, dużo więcej spotkań zaliczył w drużynach młodzieżowych.

Josue był bardzo ważną postacią w swoim poprzednim zespole w kwalifikacjach do Ligi Europy i liczę, że jego doświadczenie pomoże nam w kluczowych momentach tegorocznych eliminacji. To nie tylko wartościowy piłkarz, ale i silna osobowość, która będzie również mentalnym wzmocnieniem naszej szatni. Cieszy mnie także bardzo dobra znajomość Josue z Andre Martinsem, którzy od wielu lat pozostają przyjaciółmi, co pomoże mu szybko zaaklimatyzować się w drużynie - podkreślił Kucharski.

Wcześniej w letniej przerwie do Legii dołączyli Izraelczyk Joel Abu Hanna i Azer Mahir Emreli. Drużyna trenera Czesława Michniewicza przebywa obecnie na zgrupowaniu w Austrii.