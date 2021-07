Hlousek podpisał kontrakt ważny przez rok. Zawarto w nim opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Bruk-Bet jest dla 32-letniego piłkarza drugim polskim klubem. W latach 2016-19 reprezentował on barwy Legii Warszawa, z którą wywalczył trzy mistrzowskie tytuły i dwukrotnie triumfował w Pucharze Polski.

Występujący na lewej obronie Hlousek jest wychowankiem SK Semily, skąd przeniósł się do FK Jablonec. Potem występował w tak znanych klubach jak: Slavia Praga, 1.FC Nurnberg, VfB Stuttgart i Viktoria Pilzno. W swoim dorobku ma także 8 spotkań w pierwszej reprezentacji Czech.

W minionym sezonie zagrał w 26 meczach 1.FC Kaiserslautern, który w rozgrywkach 3. ligi niemieckiej zajął 14. miejsce.

Hlousek jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Bruk-Bet w tym oknie transferowym. Wcześniej do klubu z Niecieczy trafił serbski stoper Nemanja Tekijaski ze Spartaka Subotica. Ponadto z wypożyczenia powrócili: Michał Orzechowski (Wigry Suwałki), Daniel Pietraszkiewicz (Skra Częstochowa) i Ernest Terpiłowski (Górnik Polkowice).

Bruk-Bet, który w poprzednim sezonie wywalczył awans do ekstraklasy, w niedzielę wyjedzie na obóz do Arłamowa, gdzie będzie przebywał do 11 lipca.