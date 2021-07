29-letni zawodnik ma na koncie sześć występów w reprezentacji Polski. Został przez śląski klub wykupiony z hiszpańskiego SD Eibar.

Jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Piast był najbardziej konkretny spośród wszystkich klubów, nie tylko polskich, ale i kilku zagranicznych, z którymi rozmawialiśmy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odpłacić się na boisku za dane mi zaufanie - powiedział Kądzior, cytowany w klubowym komunikacie.

Słynący ze świetnych podań zawodnik grał w przeszłości m.in. w Górniku Zabrze, skąd trzy lata temu wyjechał do chorwackiego Dinama Zagrzeb. Z tym zespołem dwa razy wywalczył mistrzostwo kraju, przeniósł się do Eibar, a ostatnio był wypożyczony do tureckiego Alanyasporu.

Był w szerokiej kadrze Polski na MŚ 2018, ale ostatecznie do Rosji nie pojechał.

Do Górnika przyszedł w lipcu 2017 z pierwszoligowych Wigier Suwałki. Podpisał ze śląskim klubem trzyletnią umowę, miał jednak wpisaną tzw. kwotę odstępnego, którą zapłacili Chorwaci.

Transfer to najłatwiejszych nie należał

Transfer Damiana nie był łatwym tematem, ale wygraliśmy ten wyścig. Cieszę się, że udało się go przekonać do gry w Piaście, mimo ofert z innych klubów, nie tylko polskich. To pokazuje, że liczymy się na rynku transferowym. To piłkarz dobrze znany kibicom, reprezentant kraju, który już przed laty zademonstrował swoją jakość w ekstraklasie. Solidność i wysokie umiejętności techniczne Damiana pomogą drużynie w osiąganiu jeszcze lepszych wyników - ocenił dyrektor sportowy gliwickiego klubu Bogdan Wilk.

W międzysezonowej przerwie w składzie Piasta doszło do kilku zmian. Rozstali się z klubem kapitan Gerard Badia, pomocnicy Sebastian Milewski i Javier Ajenjo Hyjek oraz obrońcy Bartosz Rymaniak i Piotr Malarczyk.

Gliwiczanie pozyskali natomiast hiszpańskiego napastnika Alberto Torila, jego rodaka, środkowego obrońcę Miguela Munoza (obaj z Realu Murcia), pomocnika Michaela Ameyawa z pierwszoligowego Widzewa Łódź, a z warszawskiej Legii przyszedł 18-letni obrońca Ariel Mosór.

Śląski klub - po zakończeniu wypożyczenia - wykupił z bułgarskiego Łudogorca Razgrad napastnika Jakuba Świerczoka, który uczestniczył w mistrzostwach Europy. Kontrakt z Piastem przedłużył doświadczony pomocnik, 49-krotny reprezentant Polski, 35-letni Tomasz Jodłowiec. Szkoleniowcem pozostał pracujący w klubie od września 2017 Waldemar Fornalik.