Były selekcjoner kadry narodowej (pełnił tę funkcję od lipca 2012 do października 2013 r) pierwszą umowę z gliwickim klubem podpisał 19 września 2017. Wówczas zastąpił Dariusza Wdowczyka. Pod jego opieką Piast zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2018/2019, oraz trzecie miejsce w następnym.

Jeśli ktoś wszedł na sam szczyt, to wie jak to smakuje - powiedział Fornalik, którego nowy kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2024 r.

Chciałby, aby co roku jego podopieczni zajmowali miejsce na „pudle”, ale jak podkreślił, skończyły się czasy, gdy konkurentami do medali były tylko Lech i Legia.

Podczas konferencji prasowej prezes Piasta Grzegorz Bednarski poinformował też, że klub podpisał list intencyjny z Politechniką Śląską w sprawie współtworzenia "Akademii Sportowej Gliwice". Projekt ma służyć rozwojowi kultury fizycznej w Gliwicach.

Po dwóch kolejkach ligowych gliwiczanie w tabeli ekstraklasy zajmują ósme miejsce z dorobkiem trzech punktów.