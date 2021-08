Przed meczem z Rakowem Częstochowa trener Maciej Bartoszek zapowiedział, że jeszcze w tym okienku transferowym Wisła sfinalizuje jeden transfer. W poniedziałek klub ogłosił, że zawodnikiem, który przynajmniej przez najbliższy rok będzie reprezentował barwy płockiego klubu, jest Jorginho.

Europejską karierę sportową reprezentant Gwinei Bissau rozpoczynał w Akademii Manchesteru City, z którego przez grupy młodzieżowe i drużynę rezerw trafił do portugalskiego FC Arouca. Z Portugalii przeniósł się na wypożyczenie do AS Saint-Étienne, a po roku Francuzi zdecydowali się go wykupić. Szybko jednak wrócił do Portugalii, na zasadzie transferu czasowego przeniósł się do GD Chaves.

Po portugalskiej przygodzie, kolejnym klubem w karierze 25-letniego pomocnika była CSKA Sofia, gdzie radził sobie na tyle dobrze, że otrzymał propozycję gry w Łudogorcu. Z drużyną z Razgradu Jorginho dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Bułgarii. W poprzednich rozgrywkach, poza Łudogorcem, grał także w egipskim Wadi Degla FC, łączny bilans zawodnika w sezonie 2020/2021 to 38 występów, 3 bramki i 5 asyst.

Nowy skrzydłowy Wisły ma na koncie również 12 występów i 2 trafienia w reprezentacji Gwinei Bissau, z którą przebywa obecnie na zgrupowaniu przed meczami eliminacji mistrzostw świata 2022 z Gwineą (3 września) i Sudanem (7 września). W czasach juniorskich na arenie międzynarodowej reprezentował Portugalię (10 występów i 3 bramki). W 2014 roku dotarł do finału mistrzostw Europy U-19 na Węgrzech.