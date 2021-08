Nowy piłkarz wicemistrzów Polski ma 27 lat, jest środkowym pomocnikiem i wielokrotnym reprezentantem Gruzji. Karierę sportową rozpoczynał na Ukrainie i nawet występował w młodzieżowej reprezentacji tego kraju. Potem grał w drużynach z Białorusi, gdzie z BATE Borysów dwukrotnie sięgał po krajowy prymat. W polskiej ekstraklasie rozegrał 71 spotkań i zdobył 9 goli, a z Legią dwukrotnie był mistrzem Polski. Po odejściu z Legii był wolnym zawodnikiem.

Gwilia jest pierwszym Gruzinem w barwach Rakowa, z którym związał się dwuletnim kontraktem, z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

Macedoński napastnik w Górniku Zabrze

20-letni piłkarz młodzieżowej reprezentacji Macedonii Północnej David Toshevski został wypożyczony do końca obecnego sezonu z ekstraklasowego rosyjskiego FK Rostów do Górnika Zabrze.

Napastnik zaczął przygodę z futbolem w Rabotnickim Skopje, skąd przeniósł się do Rostowa. Wiosną był wypożyczony do rosyjskiego PFK Tambow. Górnik we wtorek zyskał napastnika, a stracił prezesa. Dariusza Czernika zastąpił tymczasowo delegowany z rady nadzorczej prawnik Tomasz Młynarczyk. Prowadzeni od początku sezonu przez trenera Jana Urbana zabrzanie w minioną sobotę przegrali u siebie prestiżowe śląskie derby z Piastem Gliwice 0:1 i zajmują 15. miejsce w tabeli.