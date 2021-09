Kastrati rywalizował niedawno z warszawskim zespołem w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wystąpił w pierwszym spotkaniu w barwach Dinama (1:1 w Zagrzebiu, rewanż Legia przegrała 0:1), popisując się rajdami na prawym skrzydle. To 14-krotny reprezentant Kosowa, a w obecnym sezonie wystąpił już w pięciu ligowych meczach Dinama.

Wcześniej Legia pozyskała Ihora Charatina

Lirim dzięki swoim cechom szybkościowym i wysokiej intensywności będzie dynamizował grę całego naszego zespołu, zarówno w fazie ataku, jak i obrony. To wzmocnienie było niezbędne do skutecznej rywalizacji w fazie grupowej Ligi Europy oraz do walki o kolejny tytuł mistrza Polski. Lirim zdobywał międzynarodowe doświadczenie również w reprezentacji Kosowa. Liczę, że stanie się ważnym ogniwem ofensywy, a jego żywiołowość pomoże kreować sytuacje bramkowe dla naszych pozostałych zawodników - powiedział dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski, cytowany na stronie klubu.

Wcześniej w środę mistrz Polski poinformował o pozyskaniu reprezentanta Ukrainy Ihora Charatina z Ferencvarosi TC Budapeszt. 26-letni pomocnik podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku.

Ukrainiec w czasach gry w Zorii Ługańsk rywalizował w Lidze Europy UEFA, a w ubiegłym sezonie występował z Ferencvarosi TC w Lidze Mistrzów UEFA, zagrał m.in. z Barceloną i zdobył bramkę z rzutu karnego na Camp Nou. Charatin wystąpił też m.in. w meczu reprezentacji Ukrainy z Polską w listopadzie 2020 roku, gdy biało-czerwoni wygrali w Chorzowie 2:0.

Legia odpadła w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, ale po zwycięskim dwumeczu ze Slavią Praga zapewniła sobie prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy. Rywalami mistrza Polski będą Napoli, Leicester City i Spartak Moskwa.