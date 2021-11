Legia Warszawa znów przegrała. Tym razem mistrzowie Polski schodzili z murawy ze spuszczonymi głowami w Zabrzu. Mecz miał dramatyczny i emocjonujący przebieg do ostatniej minuty. Górnik prowadził 2:0 do przerwy, ale goście po przerwie szybko odrobili straty. Jednak ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy w doliczonym czasie gry strzelili zwycięskiego gola.

. Reklama Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Erik Janza (37), 2:0 Lukas Podolski (39), 2:1 Mateusz Wieteska (52-głową), 2:2 Ernest Muci (53), 3:2 Krzysztof Kubica (90+6-głową)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Robert Dadok, Alasana Manneh. Legia Warszawa: Ihor Charatin, Bartosz Slisz, Artur Jędrzejczyk, Josue

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Widzów: 23 103

Górnik Zabrze: Grzegorz Sandomierski - Przemysław Wiśniewski, Rafał Janicki, Adrian Gryszkiewicz - Robert Dadok, Dariusz Stalmach (67. Krzysztof Kubica), Bartosz Nowak (60. Piotr Krawczyk), Alasana Manneh (86. Filip Bainovic), Erik Janza - Jesus Jimenez, Lukas Podolski (86. Mateusz Cholewiak)

Legia Warszawa: Cezary Miszta - Mattias Johansson, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk - Yuri Ribeiro (46. Kacper Skibicki), Josue, Ihor Charatin (46. Bartosz Slisz), Filip Mladenovic - Ernest Muci (76. Rafael Lopes), Tomas Pekhart (46. Mahir Emreli), Luquinhas (90. Szymon Włodarczyk) Wyniki meczów 15. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-11-20:

Lech Poznań - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

PGE FKS Stal Mielec - Lechia Gdańsk 3:3 (1:2)

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 3:1 (1:1)

Warta Poznań - Wisła Płock 1:2 (0:1)

2021-11-21:

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 (2:0)

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2:1 (0:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna 1:1 (1:0)



Pozostałe mecze kolejki

2021-11-22:

KGHM Zagłębie Lubin - Radomiak Radom (18.00)

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa (20.30)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Lech Poznań 15 9 5 1 29-8 32 +21

2. Lechia Gdańsk 15 8 6 1 28-14 30 +14

3. Pogoń Szczecin 15 8 5 2 24-11 29 +13

4. Raków Częstochowa 13 7 5 1 24-16 26 +8

5. Radomiak Radom 14 5 7 2 18-13 22 +5

6. Śląsk Wrocław 15 5 6 4 26-22 21 +4

7. Jagiellonia Białystok 15 5 6 4 21-22 21 -1

. PGE FKS Stal Mielec 15 5 6 4 21-22 21 -1

9. Wisła Płock 15 6 2 7 24-23 20 +1

10. Piast Gliwice 15 5 3 7 21-21 18

11. Górnik Zabrze 14 5 3 6 17-19 18 -2

12. Cracovia Kraków 14 4 5 5 20-22 17 -2

13. KGHM Zagłębie Lubin 13 5 2 6 15-20 17 -5

14. Wisła Kraków 15 5 2 8 16-26 17 -10

15. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 2 6 6 18-23 12 -5

16. Warta Poznań 15 2 5 8 10-19 11 -9

17. Legia Warszawa 13 3 0 10 14-25 9 -11

18. Górnik Łęczna 15 1 6 8 12-32 9 -20



W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze



Mecze w następnej kolejce

2021-11-26:

Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.00)

Wisła Kraków - Radomiak Radom (20.30)

2021-11-27:

Górnik Łęczna - Górnik Zabrze (12.30)

Śląsk Wrocław - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (17.30)

Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin (20.00)

2021-11-28:

Wisła Płock - Cracovia Kraków (12.30)

Lech Poznań - Warta Poznań (15.00)

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (17.30)

Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję