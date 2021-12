Goście zaczęli wyśmienicie, bowiem już pierwsza akcja przyniosła im gola. Bramkarz Górnika Grzegorz Sandomierski sfaulował Jeana Carlosa, sędzia zarządził rzut karny, a Sebastian Kowalczyk pewnie wykorzystał okazję.

Potem przez długie minuty trwał atak gospodarzy, z którego jednak niewiele wynikało. Zagęszczona defensywa radziła sobie z naporem rywala, nie dopuszczając do strzałów, z rzadka musiał się w te poczynania włączać Dante Stipica.

Wydawało się, że szczecinianie utrzymają korzystny wynik do przerwy, tymczasem w ostatniej doliczonej minucie Górnik wyrównał. Najpierw Stipica obronił mocne uderzenie Lukasa Podolskiego, zaraz potem piłkę z linii końcowej w pole karne zagrał Robert Dadok, a obrońca gości Luis Mata pechowo zaskoczył własnego bramkarza.

Trener zabrzan Jan Urban przed meczem spodziewał się ciekawego widowiska i w drugiej części 10 tysięcy kibiców obecnych na trybunach obejrzało interesujące starcie zespołów walczących o komplet punktów.

W 53. minucie po świetnym dograniu Podolskiego zawstydzająco spudłował z bliska Bartosz Nowak, w odpowiedzi niecelnie głową strzelił Benedikt Zech.

Blisko zdobycia gola był napastnik Pogoni Luka Zahovic, który nie zdążył przy słupku do piłki zagranej przez Michała Kucharczyka. Golem zakończyła się za to następna akcja ekipy trenera Kosty Runjaica, kiedy Kamil Grosicki dokładnym uderzeniem z linii pola karnego zaskoczył Sandomierskiego.

To nie był koniec niedzielnych emocji na Arenie Zabrze, bo gospodarze – wspierani solidnym dopingiem z trybun - ruszyli do odrabiania strat i po centrze Jesusa Jimeneza w 87. minucie Adrian Gryszkiewicz wślizgiem z pięciu metrów wepchnął piłkę do siatki.

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Sebastian Kowalczyk (6-karny), 1:1 Luis Mata (45+2-samobójcza), 1:2 Kamil Grosicki (70), 2:2 Adrian Gryszkiewicz (87)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Rafał Janicki, Adrian Gryszkiewicz, Lukas Podolski. Pogoń Szczecin: Kostas Triantafyllopoulos, Damian Dąbrowski, Luka Zahovic

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Widzów: 10 012

Górnik Zabrze: Grzegorz Sandomierski - Przemysław Wiśniewski, Rafał Janicki, Adrian Gryszkiewicz - Robert Dadok, Krzysztof Kubica (74. Jean Mvondo), Dariusz Stalmach (59. Adrian Dziedzic), Erik Janza - Bartosz Nowak (83. Piotr Krawczyk), Jesus Jimenez, Lukas Podolski (83. Mateusz Cholewiak)

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata - Jean Carlos Silva (53. Michał Kucharczyk), Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski (60. Maciej Żurawski), Kamil Grosicki (84. Mariusz Fornalczyk) - Luka Zahovic (84. Paweł Stolarski)