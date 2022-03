Manu, który może grać w ataku i na skrzydle, podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia.

Reklama

Nowy nabytek Wisły urodził się 13 sierpnia 1993 roku w holenderskim Dodrechcie, ale posiada również obywatelstwo ghańskie. Jest wychowankiem Feyenoordu Rotterdam. Grał w SBV Excelsior Rotterdam i SC Cambuur. Latem 2015 roku przeniósł się do Brighton & Hove Albion FC, z którego był wypożyczany do Huddersfield Town FC oraz do Go Ahead Eagles.

W 2017 roku trafił do ligi tureckiej, reprezentując barwy takich klubów jak Genclerbirligi SK i Akhisar Belediyespor. Z kolei sezon 2019/20 spędził w chińskim Beijing Renhe.

Reklama

Od lata 2020 roku reprezentował barwy Łudogorca Razgrad, z którym w 2021 roku sięgnął po mistrzostwo Bułgarii. W swoim ostatnim klubie zagrał łącznie w 57 meczach, w których strzelił 16 goli. W obecnym sezonie bułgarskiej ekstraklasy wystąpił w 14 spotkaniach i zdobył cztery bramki

W przeszłości reprezentował barwy młodzieżowych drużyn narodowych Holandii.

Do Wisły, przeciwko której zagrał w styczniowym sparingu na obozie w Turcji, przenosi się na zasadzie "wolnego transferu". Jest ósmym zawodnikiem pozyskanym przez krakowski klub w tym oknie transferowym.