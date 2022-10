W ciągu pięciu dni Wisła Płock i Legia Warszawa zmierzą się dwukrotnie. Pierwszy mecz, ligowy, 13. kolejki, wygrali w piątek 13 października 2:1 „nafciarze”, teraz czeka ich drugie starcie, w 1/16 Pucharu Polski. Stawką wtorkowego pojedynku jest awans do 1/8 finału.

Wisła i Legia tylko raz spotkały się w rozgrywkach Pucharu Polski. Było to w 1/16 finału w sezonie 2008/09. „Nafciarze” wówczas przegrali po dogrywce 1:2 i odpadli z rywalizacji. Wcześniej, w sezonie 2005/06 Wisła zdobyła Pucharu Polski, ale z Legią zmierzyła się dopiero w Superpucharze. Mecz w Warszawie zakończył się zwycięstwem płocczan 2:1.

Będą zmiany w składzie

We wtorek o godz. 20.30 obie drużyny spotkają się ponownie na stadionie w Płocku. Trudno mówić tu o faworycie, ale zdaniem trenera Stano wynik piątkowego meczu może mieć wpływ na rozstrzygniecie pucharowego pojedynku.

To działa w obie strony. Wiadomo, że jak pierwszy mecz wygrywasz, to łatwiej podchodzisz do drugiego spotkania. Ale czy to jest reguła? Raczej nie. Podświadomie nakręca to zespół, że jak wygrałeś jeden, to i w drugim będzie łatwo. Ale są różne czynniki mające wpływ na ten drugi mecz. W Pucharze Polski trenerzy mają możliwość sprawdzenia zawodników, czyli zmiany składu, nawet niewielkie, mogą mieć wpływ na rezultat. Ambicją każdego z nas jest zwycięstwo w obydwu meczach. Legia jeden już przegrała, teraz będzie chciała chociaż wywalczyć awans na kolejny szczebel - powiedział PAP trener Wisły.

Ligowy pojedynek obu drużyn dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Na trybunach zasiadł komplet fanów płockiej drużyny. Ponieważ bilety na obydwa spotkania były sprzedawane w pakiecie, we wtorkowym pojedynku też będą wszystkie miejsca zajęte.

Naszym priorytetem jest przejście do następnego etapu. Jesteśmy zdeterminowani. W meczu ligowym pokonaliśmy Legię, chcemy to samo zrobić w pucharowym. Zamierzamy awansować do kolejnej rundy, choć oczywiście nie wiemy, gdzie i jak skończymy. Na pewno będziemy próbowali wygrać i pójść dalej - zapowiedział szkoleniowiec.

Już wiadomo, że będą korekty po pierwszym meczu obydwu drużyn. Od razu zostały wyciągnięte wnioski z naszej gry o ligowe punkty. Pewnie będą niewielkie zmiany w składzie, bo mamy bardzo mało czasu na regenerację. Ale to nie jest problem. Nasz zespół dobrze pracuje, zwykle robimy jedną, dwie zmiany w składzie. Przecież rezerwowi też zasługują na miejsce w zespole. Tu jest możliwość sprawdzenia zawodnika z ławki, nawet bez straty jakości - wyjaśnia swoją strategię trener Stano.