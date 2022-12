Hiszpański ofensywny pomocnik jest wychowankiem Rayo Vallecano. Później reprezentował m.in. barwy UCAM Murcia, AD Alcorcon, Extremadura i CD Tenerife. Ostatnim klubem 31-latka był Union Deportivo Ibiza. W jego barwach „Nono” rozegrał 24 spotkania w Segunda Division (drugi poziom rozgrywkowy w Hiszpanii) i Copa del Rey (Puchar Hiszpanii). Strzelił w nich dwie bramki i zanotował jedną asystę. Od września tego roku Hiszpan pozostawał bez klubu.

Jestem bardzo podekscytowany. Chcę pokazać, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei przez klub. Wierzę, że udowodnię to na boisku. W Kielcach zostałem wspaniale przyjęty przez kolegów, bardzo mi pomagają pomimo bariery językowej. Zależy mi na jak najszybszym zaadaptowaniu się, żeby jak najlepiej dopasować się do zespołu – powiedział nowy nabytek Korony, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Kielc.

Hiszpański pomocnik to pierwszy piłkarz pozyskany przez kielecki klub w przerwie zimowej. Ma pomóc drużynie w utrzymaniu w ekstraklasie. Po pierwszej części rozgrywek Korona zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Do bezpiecznej pozycji kielczanie tracą cztery punkty.

Po zakończeniu rundy jesiennej Korona za porozumieniem stron rozwiązała kontrakt z Mario Zebicem. Z zespołem prawdopodobnie rozstaną się też Adam Frączczak, Grzegorz Szymusik, Roberto Corral i Łukasz Sierpina. Wszyscy zostali wystawieni na listę transferową. Do czasu znalezienia sobie nowych klubów trenują z trzecioligowymi rezerwami Korony.

W grudniu podopieczni trenera Kamila Kuzery trenują w Kielcach. Rozegrali już jeden sparing, pokonując pierwszoligowy Górnik Łęczna 4:0. W sobotę ich rywalem będzie występujący na tym samym poziomie rozgrywkowym GKS Katowice. 2 stycznia zespół wyjedzie na dwutygodniowe zgrupowanie do tureckiej Antalyi. Korona rozegra tam trzy mecze kontrolne. Od 16 stycznia kielczanie trenować będą na własnych obiektach. Cztery dni później w meczu kontrolnym zmierzą się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Rundę wiosenną ekstraklasy zespół zainauguruje 29 stycznia wyjazdowym spotkaniem z Legią Warszawa.

Autor: Janusz Majewski