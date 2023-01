Dusan Stojinovic grał w NK Celje od pięciu lat, z półroczną przerwą na pobyt w rosyjskim FK Chimki. W Słowenii rozegrał 124 mecze w ekstraklasie, pucharze kraju i kwalifikacjach do pucharów europejskich. W sezonie 2019/20 sięgnął z NK Celje po mistrzostwo kraju. Może występować zarówno na środku, jak i na prawej obronie.

Reklama

Jagiellonia szukała środkowego obrońcy; w przerwie zimowej z klubu odszedł rumuński defensor Bogdan Tiru, zamknięta jest też sprawa powrotu doświadczonego Chorwata Ivana Runje, który nie grał od półtora roku z powodów zdrowotnych i ostatecznie niedawno rozwiązał umowę z białostockim klubem.

Dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski podkreśla, że klub szukał na tę pozycję zawodnika na dłużej. Dusan jest kapitanem młodzieżowej reprezentacji Słowenii U-21, ma też spore doświadczenie na poziomie seniorskim. Ma na swoim koncie wiele spotkań, nie tylko w słoweńskiej ekstraklasie, ale również na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Rosji - powiedział Masłowski klubowym mediom.

Reklama

Nie jest to jego pierwszy wyjazd zagraniczny; jego pobyt w Rosji nie był długi ze względu na wojnę. Wrócił do Celje i kiedy tylko pojawiła się opcja na definitywne pozyskanie tego zawodnika, to postanowiliśmy z tego skorzystać - dodał.

Stojinovic jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez białostoczan w zimowej przerwie piłkarskiej ekstraklasy. Dwa tygodnie temu na pół roku z włoskiej Spezii wypożyczony został 24-letni francuski środkowy pomocnik Aurelien Nguiamba.

autor: Robert Fiłończuk