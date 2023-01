Przygotowania krakowskiego zespołu do rundy rewanżowej nie były komfortowe. Najpierw do KV Oostende sprzedano stopera Mateja Rodina, potem okazało się, że Mathias Hebo Rasmussen musi przejść operację ścięgna Achillesa. W trakcie obozu w Turcji kilku zawodników miało problemy zdrowotne. Patryk Makuch zachorował na ospę, Jakub Myszor doznał kontuzji i nie trenowali praktycznie przez cały pobyt, a w ostatnim sparingu Marcin Budziński złamał czwartą i piątą kość śródręcza.

Poza Hebo Rasmussenem i Kamilem Pestką, którzy w tej rundzie raczej nie zagrają, pozostali zawodnicy są już gotowi do gry. Oczywiście w meczu z Górnikiem zabraknie także Takuty Oshimy, który będzie pauzował za kartki – poinformował Zieliński.

Trzech nowych zawodników

Cracovia dopiero w tym tygodniu ogłosiła pozyskanie trzech zawodników. Mają oni wypełnić luki w kadrze. Trener Zieliński bardzo liczy na nowych graczy.

Arttu Hoskonen to dobry obrońca, zaczyna grać w reprezentacji. Ma bardzo dobrą motorykę, jest szybki, skoczny. Będzie wzmocnieniem obrony po odejściu Rodina. Jani Atanasov grał w Hajduku Split, ale przegrał tam rywalizację i pojawiła się szansa, aby go wziąć. Jest defensywnym pomocnikiem, ale z wieloma walorami kreatywnymi i liczymy, że to pokaże. Mateuszem Bochankiem byliśmy zainteresowani od dłuższego czasu. Takiego zawodnika z pierwszej ligi, który zdobywa bramki, jest szybki i wiele klubów chciało go mieć – scharakteryzował nowych piłkarzy trener Zieliński.

Cracovia zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Górnik jest dwunasty i ma pięć punktów mniej. W poprzednim meczu tych drużyn w Zabrzu "Pasy" wygrały 2:0.

Górnik w tym oknie transferowym postawił na stabilizację i na razie nie dokonał żadnego transferu.

Oglądałem na żywo dwa sparingi Górnika w Turcji. To bardzo solidny zespół, który w dużej mierze opiera się na grze Lukasa Podolskiego. Widać było, że jest on w dobrej dyspozycji, ciągnie tę drużynę – ocenił szkoleniowiec "Pasów".

Poniedziałkowy mecz Cracovii z Górnikiem rozpocznie się w Krakowie o godz. 19.00.

Grzegorz Wojtowicz