Częstochowianie wyraźnie prowadzą w tabeli i szkoleniowiec warciarzy uważa, że przy tak mocnym składzie, to Raków powinien sięgnąć po tytuł.

Myślę, że po takiej jesieni zdobędzie mistrzostwo, bo jest najlepiej poukładaną drużyną. Co okienko transferowe wzmacnia się jakościowo. Z drugiej strony, gdyby Warta wygrała w sobotę, to ta liga mogłaby jeszcze być ciekawsza. Postaramy się więc, by... liga była ciekawsza - mówił Szulczek na konferencji prasowej.

Jak dodał, sztab szkoleniowy oglądał też ostatnie mecze kontrolne i zapewnił, że lider ekstraklasy nic nie stracił ze swojej jakości.

Jeśli chodzi o transfery, to poszły one o półkę wyżej, a co za tym idzie jakość jedenastki jest jeszcze lepsza. Widać większy automatyzm w grze, przyjemnie się to ogląda, kiedy drużyna tak dobrze funkcjonuje. Fazy przejściowe w wykonaniu Rakowa są naprawdę zabójcze jak na warunki polskiej ekstraklasy, ale to jest światowy poziom. Dla mnie jest to nawet inspiracją. Widać dobrze zasady, jakie obowiązują na boisku, wszyscy trzymają się tych założeń - komplementował drużynę Marka Papszuna.

Trener Warty przyznał też, że dobrze się składa, że akurat z drużyną Marka Papszuna zagra na inaugurację rundy wiosennej

Mieliśmy kilka tygodni czasu na analizowanie pierwszego przeciwnika. Sami też możemy się przy tym wiele nauczyć. A będziemy chcieli sprawić niespodziankę i wykorzystać słabsze punkty rywala, bo każdy zespół je ma. Musimy mieć lepszą “ławkę”, która dobrze wykona swoją robotę. Uważam, że w pierwszym meczu w Częstochowie (Warta przegrała 0:1 - PAP) mieliśmy dobry plan i mądrze go realizowaliśmy. Od momentu, gdy na boisku pojawiali się zmiennicy, ta gra poszła mocno na korzyść rywala. Dobraliśmy odpowiednie obciążenia pod to spotkanie, tak, aby w sobotę mieć pełny bak paliwa - podkreślił.

Jak poinformował, w przeciwko liderowi nie zagrają wracający po kontuzjach Bartosz Kieliba i Mateusz Kupczak.

W ostatnich dniach do Warty dołączyli dwaj nowi zawodnicy - Nikolas Korzeniecki z Radomiaka oraz Austriak Stefan Savic, były piłkarz m.in. Wisły Kraków.

Savic przyszedł w miejsce Milana Corryna. To zamiana ma nam dać więcej jakości, bowiem Milan nie miał zbyt dużego wkładu w wyniki zespołu w 2022 roku. Liczymy, że Savic więcej da drużynie - tłumaczył szkoleniowiec.

Mecz Warty z Rakowem rozegrany zostanie w sobotę w Grodzisku Wielkopolskim, początek o godz. 15.