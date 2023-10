Zarówno Widzew Łódź, jak i Ruch Chorzów bardzo chciały zagrać to spotkanie w weekend. Kluby zaproponowały ten termin, z pełną świadomością, że może wiązać się to z brakiem występu piłkarzy powołanych z ich zespołów do drużyn narodowych. Główny nadawca zaakceptował tę propozycję i ustalił godzinę rozpoczęcia meczu na 17.30 - poinformował dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański.

