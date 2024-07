Douglas to wychowanek IF Brommapojkarna, skąd trafił do Hammarby IF. W 2022 roku podpisał kontrakt z Vasteras SK, występującym na drugim poziomie rozgrywkowym. Po dwóch latach klub ten wywalczył awans do promocję do ekstraklasy, a nowy piłkarz "Kolejorza" w tym sezonie (w Szwecji obowiązuje gra systemem wiosna-jesień) rozegrał 12 spotkań w barwach beniaminka.

Czterech piłkarzy wróciło z wypożyczeń

Jestem zawodnikiem, który dobrze radzi sobie z piłką przy nodze. Lubię twardy styl gry. Wiem, że Lech ma duży stadion, wielu kibiców i czuć atmosferę klubu w mieście. Teraz chcę jak najszybciej zaaklimatyzować się w drużynie i walczyć z nią o trofea - przyznał Douglas cytowany na oficjalnej stronie Lecha.

Szwed jest pierwszym nowym zawodnikiem pozyskanym przez Lecha w letnim okienku transferowym. Do klubu wrócili wypożyczeni piłkarze: Jakub Antczak (Odra Opole), Antoni Kozubal (GKS Katowice), Maksymilian Pingot (Stal Mielec) i Filip Wilak (Zawisza Bydgoszcz).

Teplice jako ostatnie sprawdzą formę Lecha

Klub ze stolicy Wielkopolski poinformował także, że po czterech latach drużynę opuścił Alan Czerwiński, który przeszedł do beniaminka ekstraklasy GKS-u Katowice.

Przed inauguracją ekstraklasy lechici rozegrają jeszcze jeden mecz sparingowy – w sobotę w Poznaniu z czeskim FK Teplice. Sezon 2024/25 rozpoczną 21 lipca meczem u siebie z Górnikiem Zabrze.