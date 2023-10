Jestem bardzo zadowolony, bo gra w pierwszej reprezentacji to wielkie wyróżnienie. Jestem z tego dumny - wyznał zawodnik SPAL Ferrara, które we Włoszech rywalizuje na trzecim poziomie.

W 28. min Peda na linii bramkowej zablokował groźny strzał głową po rzucie rożnym.

To wybicie bardzo mnie ucieszyło. Natomiast po moim diagonalnym podaniu mógł paść gol. Nie mogę się zachwycać tym, że zagrałem mecz, tylko muszę iść do przodu. To dopiero początek - skomentował piłkarz w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport.

Musimy pracować nad wszystkim. To nie jest tak, że w czymś jesteśmy perfekcyjni. Zawsze się można rozwijać. Dobrze weszliśmy w mecz i szybko strzeliliśmy gola. To na pewno ważne. Z takimi drużynami im dłużej jest remis, tym pojawia się większa presja - dodał Peda.

W 47. min Arkadiusz Milik został sfaulowany przez Hordura Askhama, który został ukarany czerwoną kartką. Później padła bramka na 2:0.

Na początku drugiej połowy przeciwnicy dostali czerwoną kartkę i to uspokoiło cały mecz. Potem udało się strzelić drugą bramkę - wspomniał Peda.

W czerwcu biało-czerwoni przegrali na wyjeździe z Mołdawią 2:3, choć do przerwy prowadzili już 2:0. W niedzielę będą mieć okazję do rewanżu na PGE Narodowym.

Mołdawia to przeciwnik z podobnej półki, co Wyspy Owcze. Musimy dążyć do szybkiego strzelenia gola, żeby potem mieć większy spokój - zakończył reprezentacyjny obrońca.